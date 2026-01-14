Polideportivo
14 de enero de 2026 - 20:30

Rally Dakar: Al-Attiyah recupera el liderato

El catarí Nasser Al-Attiyah, quíntuple ganador del Dakar, llegó segundo en la 10ª etapa del rally y retomó el liderato que ostentaba el español Roma. EFE
El catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) llegó como escolta del francés Mathieu Serradori (Century Racing Factory) y recuperó la vanguardia en autos en el Rally Dakar, cuya décima etapa se disputó este miércoles en Bisha, Arabia Saudita.

Por ABC Color

En el tercer puesto del Dakar, culminó el francés Sébastien Loeb (Dacia Sandriders).

En la general, Al-Attiyah le lleva solo 12’ al sudafricano Henk Lategan (Toyota) y 12’50” al español Nani Roma (Ford), quien resignó la vanguardia.

En motos se impuso en el décimo trayecto el francés Adrien Van Beveren (Honda), seguido por el estadounidense Ricky Brabec (Honda) quien domina la general y el argentino Luciano Benavides (KTM), escolta de Bravec, a tan solo 56”. Completa el podio provisorio el español Tosha Schareina (Honda), a 15’43”.

En camiones está al frente el lituano Vaidotas Zala, con su Iveco Powerstar.