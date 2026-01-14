Rally Dakar: Al-Attiyah recupera el liderato

En el tercer puesto del Dakar, culminó el francés Sébastien Loeb (Dacia Sandriders).
Lea mas: 1-2 de Roma y Sainz
En la general, Al-Attiyah le lleva solo 12’ al sudafricano Henk Lategan (Toyota) y 12’50” al español Nani Roma (Ford), quien resignó la vanguardia.
En motos se impuso en el décimo trayecto el francés Adrien Van Beveren (Honda), seguido por el estadounidense Ricky Brabec (Honda) quien domina la general y el argentino Luciano Benavides (KTM), escolta de Bravec, a tan solo 56”. Completa el podio provisorio el español Tosha Schareina (Honda), a 15’43”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En camiones está al frente el lituano Vaidotas Zala, con su Iveco Powerstar.