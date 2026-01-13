Dakar 2026-Arabia Saudí/Etapa 9: 1-2 de Roma y Sainz

Roma, que no lideraba este rally-raid desde 2014 –cuando se coronó campeón–, fue octavo en la jornada de hoy por detrás de Sainz, a 15:36 del ganador del día, el polaco Eryk Goczal (Toyota Hilux), que consiguió su primer triunfo con tan solo 21 años, mientras que el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) cedió 26:23, al llegar 17°.

De esta forma, Nani encabeza la clasificación general con 57 segundos de ventaja sobre Sainz, 1:10 sobre Al-Attiyah y 6:13 respecto al sudafricano Henk Lategan (Toyota GR Hilux), con problemas en la bomba de la dirección asistida, en tanto que el sueco Mattias Ekström (Ford Raptor) retrocede también al quinto puesto, a 11:19 de la punta.

Pudo ser aún mejor para los pilotos españoles, que por exceso de velocidad fueron penalizados de nuevo con un 1:00, Roma, y 1:10, Sainz. Sin esta medida, el líder hubiera sido el piloto madrileño, cuatro veces ganador del Dakar.

Salvo esta penalización, la jornada, que comenzó en Wadi Ad-Dawasir y acabó en el campamento maratón refugio, no pudo ser más beneficiosa para los dos pilotos españoles del equipo Ford Racing, que aprovecharon su buen ritmo y el error de navegación que cometió Nasser pasado el ecuador del día, todo un contratiempo en su lucha por volver a ganar la prueba, al igual que Ekström, dos de los grandes perjudicados de la novena etapa.

Aún así, las diferencias son tan escasas que en la segunda mitad de la etapa maratón, todo puede volver a cambiar de nuevo en esta montaña rusa en la que se está convirtiendo el Dakar 2026, con constantes cambios casi en cada etapa.

Lea también: Dakar 2026-Arabia Saudí/Etapa 8: Benavides triunfa y pasa al frente

En motos, el australiano Daniel Sanders (KTM) recuperó la punta, dejando atrás al estadounidense Ricky Brabec (Honda), a 6:24, y al argentino Luciano Benavides, a 7:05, que perdió el liderato.

La Etapa 10 de mañana, del campamento refugio a Bisha, tendrá 541 km de recorrido total, 418 de los cuales serán bajo el reloj.