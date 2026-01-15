Leones y Toros se aproximan a la final

Toros (9-6) rompió así el empate que mantenía con Águilas (8-7).

La fase semifinal es liderada con dos juegos de ventaja por Leones (11-4). Pese a la derrota, Águilas mantiene las posibilidades matemáticas de meterse en la final.

Jeimer Candelario disparó un doble de dos carreras y el panameño Jaime Barría destacó desde la lomita del estadio Cibao de Santiago.

Candelario rompió la igualdad en la sexta entrada al fletar doble hacia el jardín derecho. El estadounidense Eric Filia y Yairo Muñoz capitalizaron la remolcada.

Candelario anotó en esa misma entrada por elevado de sacrificio de Sergio Alcántara.

Barría lanzó los primeros cinco episodios, en los que le conectaron cinco indiscutibles sin permitir carreras.

La victoria fue para Emailin Montilla (2-0), quien tiró un capítulo en blanco, mientras que el salvamento fue para Joe Corbett (5) , quien completó la novena sin que le pisaran el plato.

El mexicano José Urquidy lució sólido desde el montículo y el venezolano Alcides Escobar apuntaló la maciza victoria de los Leones del Escogido sobre los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Los Leones (11-4) anticiparán su clasificación a la final con un triunfo en la jornada de este jueves o si las Águilas vuelven a caer.

Urquidy (1-2) tuvo su mejor presentación en lo que va de la semifinal al lanzar 5 entradas de apenas dos imparables, sin carreras, y cuatro ponches para acreditarse la victoria.

Escobar mandó la pelota sobre la pared, sin nadie en circulación, y desató así un 'rally' de 4 anotaciones en la primera entrada. José Marmolejos contribuyó con sencillo productor de 2 carreras.

Jorge Mateo, Junior Lake, Raimel Tapia y Erik González anotaron una vuelta cada uno para complementar el ataque del conjunto escarlata.

José Sirí pegó de cuadrangular por segundo juego consecutivo para llevar al marcador la única carrera de los Gigantes en el partido.

Daniel Mengden (0-2) permitió cuatro carreras, una de ellas inmerecida, en dos tercios de entrada y fue el lanzador derrotado por los Gigantes.

Este jueves Gigantes y Águilas se enfrentan en Santiago, mientras que Leones y Toros lo harán en Santo Domingo.