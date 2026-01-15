Toros toman ventaja sobre Águilas en disputa por un puesto en la final

Con este resultado, los Toros (9-6) rompieron el empate que sostenían con las Águilas (8-7) y ahora aventajan por encuentro al equipo cibaeño en la carrera por un puesto en la final, cuando restan tres partidos para concluir la etapa semifinal del torneo de béisbol invernal dominicano.

Con todo y la victoria, los Toros se mantienen a dos juegos de los Leones (11-4), quienes marchan primeros en esta semifinal, mientras que las Águilas se han alejado a tres encuentros, aún con posibilidades de empatarles en los tres partidos que restan.

En el encuentro, Candelario se encargó de romper el partido sin anotaciones, cuando en la sexta entrada fletó un doble hacia la banda del jardín derecho del estadio Cibao, de Santiago, para remolcar al estadounidense Eric Filia y a Yairo Muñoz.

Candelario anotó en esa misma entrada por elevado de sacrificio de Sergio Alcántara.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Barría se trepó al montículo y lanzó los primeros cinco episodios, en los que le conectaron cinco indiscutibles, sin permitir carreras dando paso al relevo de los Toros.

La victoria por los ganadores fue para Emailin Montilla (2-0), quien tiró un capítulo en blanco, mientras que el salvamento fue para Joe Corbett (5) , quien completó la novena sin que le pisaran el plato.

Las Águilas desperdiciaron una salida de calidad del derecho Óscar de la Cruz (2-1), quien laboró seis episodios de dos carreras y terminó cargando con la derrota.

Ezequiel Durán conectó tres indiscutibles en la ofensiva por las cuyayas.

El mexicano José Urquidy se lució desde el montículo y el venezolano Alcides Escobar despachó la pelota del parque para que los Leones del Escogido dieran un paso más hacia la final del torneo de béisbol invernal al derrotar a los Gigantes del Cibao en el partido celebrado en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste).

Con este triunfo, los Leones (11-4) obtendrían el pase a la final de lograr una victoria en la jornada de este jueves o si las Águilas vuelven a ser derrotados.

Urquidy (1-2) tuvo su mejor presentación en lo que va de la semifinal con los Leones, al lanzar cinco entradas de apenas dos imparables, sin carreras, y cuatro ponches para acreditarse la victoria.

Escobar mandó la pelota sobre la pared, sin nadie en circulación, para encabezar un rally de cuatro anotaciones en la primera entrada, en el cual José Marmolejos contribuyó con sencillo productor de dos carreras.

Jorge Mateo, Junior Lake, Raimel Tapia y Erik González anotaron una vuelta cada uno para complementar el ataque del conjunto escarlata.

José Sirí pegó de cuadrangular por segundo juego consecutivo para llevar al marcador la única carrera de los Gigantes en el partido.

Daniel Mengden (0-2) permitió cuatro carreras, una de ellas inmerecida, en dos tercios de entrada y fue el lanzador derrotado por los Gigantes.

Este jueves Gigantes y Águilas se enfrentan en Santiago, mientras que Leones y Toros lo harán en Santo Domingo.