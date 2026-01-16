El venezolano Gusneiver Gil gana la octava etapa de la Vuelta al Táchira de ciclismo

Gil culminó los 154,5 kilómetros del recorrido entre Abejales y el Cerro Cristo Rey, en el estado Táchira (oeste), en 4 horas, 4 minutos y 1 segundo.

Los ciclistas venezolanos Carlos Galviz, del equipo Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte, y Diego Méndez, de Lotería del Táchira Servitel, culminaron la etapa en la segunda y tercera posición, respectivamente.

Completada la octava etapa, el venezolano Jorge Abreu mantiene el liderato de la clasificación general, con un tiempo acumulado de 33 horas, 39 minutos y 55 segundos. Le sigue Méndez, a 2 minutos y 19 segundos de diferencia.

El podio, por ahora, lo cierra el venezolano Wiston Maestre, quien se sitúa a 2 minutos y 46 segundos de la segunda plaza.

Este sábado se disputa la novena y penúltima etapa de la Vuelta, un recorrido de 134,4 kilómetros en la ciudad tachirense de Rubio.

1. Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas) a 33h39:55

2. Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel) a 2:19

3. Wiston Maestre (Lotería del Táchira Servitel) a 2:46

4. Brandon Rojas (GW Erco Sportfitness) a 3:17

5. Carlos Galviz (Politáchira Heidy Lee Sport) a 3:41