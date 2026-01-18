Polideportivo
Futsal FIFA: Albirroja lista para la Copa América, en el COP Arena

La selección anfitriona está lista para la Copa América.
El sábado arranca la Copa América de futsal en nuestro país, con la participación de los 10 países del cono Sur.

El torneo de futsal FIFA se disputará en el COP Arena, finalizando el 1 de febrero próximo.

Paraguay conforma el Grupo A, junto a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.

Encabeza el Grupo B Brasil, junto a Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.

La selección paraguaya debutará el sábado contra Perú.

El domingo tendrá como rival a Ecuador y el lunes tiene fecha libre.

El martes 27 hay jornada de descanso para todos.

El miércoles 28, Paraguay enfrentará a Uruguay y cerrará el jueves 29 contra Argentina.

Todos los cotejos albirrojos serán de fondo, a las 19:30.

El viernes 30 hay descanso para todas las selecciones.

El sábado 31 se jugarán las semifinales y otros juegos posicionales.

La final será el domingo 1 de febrero, así como los juegos del 3° al 6° puestos.