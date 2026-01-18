Futsal FIFA: Albirroja lista para la Copa América, en el COP Arena

El torneo de futsal FIFA se disputará en el COP Arena, finalizando el 1 de febrero próximo.
Lea mas: A dejar todo en casa
Paraguay conforma el Grupo A, junto a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.
Encabeza el Grupo B Brasil, junto a Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.
La selección paraguaya debutará el sábado contra Perú.
El domingo tendrá como rival a Ecuador y el lunes tiene fecha libre.
El martes 27 hay jornada de descanso para todos.
El miércoles 28, Paraguay enfrentará a Uruguay y cerrará el jueves 29 contra Argentina.
Todos los cotejos albirrojos serán de fondo, a las 19:30.
El viernes 30 hay descanso para todas las selecciones.
El sábado 31 se jugarán las semifinales y otros juegos posicionales.
La final será el domingo 1 de febrero, así como los juegos del 3° al 6° puestos.