Polideportivo
07 de enero de 2026 - 21:25

Copa América de futsal: A dejar todo en casa

Gentileza

La selección paraguaya se prepara para ser anfitriona de la Copa América de futsal que se disputará del 24 próximo hasta el 1 de febrero, en el Arena COP de Luque.

Por ABC Color

El combinado albirrojo de futsal practica intensamente esperando la llegada de los últimos foráneos.

El team paraguayo ultima aprestos para recibir a las delegaciones participantes de la cita regional y espera llegar a la última instancia, al mando del entrenador Carlos Chilavert.

Actualmente se encuentran practicando: Marcio Ramírez, Ígor Insfrán y Tobías Velázquez (porteros); Diego Poggi, Robert Gamarra, Marcos Solís y Emerson Méndez. Completan los 11 jugadores, tras su llegada de clubes extranjeros: Jorge Espinoza, Rodrigo Bogado, Francisco Martínez y Enzo Udrízar.

En estos días se sumarán los siguientes jugadores, llamados también del exterior: Damián Mareco, Arnaldo Báez, Richard Rejala, Javier Salas, Hugo Martínez y el arquero Giovanni González.

Se encuentran practicando como invitados los juveniles U20: Lucas Sánchez, Luciano Luraghi, Gustavo Lugo y Santino Franco.

En las próximas horas Chilavert definirá la lista final de 14 jugadores que compondrán la selección paraguaya para este compromiso, en vista que inicialmente hoy (18:00) vence el plazo para la confirmación de las listas a la Conmebol.

El titular de la Divisional y flamante miembro de la Comisión de Futsal de la FIFA, José Luis Alder, señaló que: “Como en cada torneo, buscaremos llegar a la final, tal como lo hicimos en muchas ediciones de la Copa América. Nos motiva el hecho de ser anfitriones y que tenemos un gran plantel para dar lo mejor de nosotros”.

José Luis Alder, miembro del Comité de Futsal de la FIFA.
