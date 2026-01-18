Golf, Latin América Amateur: Paraguayo Fortlage, con honroso podio en Lima

El certamen golfístico se desarrolló en cuatro jornadas en el Lima Golf Club de la capital incaica.

Lea mas: Con Fortlage en el cuarto puesto

El sábado, Erich estaba en el cuarto puesto con Pulcini y Paz, quienes culminaron ayer el recorrido de 18 hoyos con 68 golpes y desempataron en 2 play-offs.

El paraguayo finalizó con par de cancha y compartió el bronce con el colombiano Tomás Restrepo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fue la mejor producción histórica de Fortlage, que el año pasado llegó al sexto puesto, manteniéndose hasta el momento como el de mejor performance en el LAAC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este torneo de aficionados otorga pasaportes a los torneos mas prestigiosos del mundo de la categoría, principalmente de los Estados Unidos.

* Team Paraguay. En cuanto a los demás componentes del equipo guaraní, el golfista Benjamín Fernández terminó en el puesto 22°.

Su hermano, Franco Fernández culminó 26°, mientras Marcelo Ruiz quedó 51°.

El otro componente del team, Ezequiel Cabrera no pasó el corte en la segunda ronda.