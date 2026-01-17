Con Fortlage en cuarto puesto: Último día en Lima con el LAAC

Erich culminó la tercera ronda con par de cancha (70), manteniendo -3, pero resignando el tercer lugar en el que se ubicó el viernes en este torneo de golf.

Fortlage comparte la posición con el venezolano Virgilio Paz, el mexicano Eduardo Derbez y el argentino Mateo Pulcini.

El nuevo líder es el argentino Segundo Oliva Pinto, que tuvo un excepcional día metiendo 7 birdies y solo 1 bogey para cerrar con -5 y desplazar a su compatriota Andy Schonbaum, que lo escolta con el brasileño Eduardo Matarazzo (-4).

* Team Paraguay. En cuanto a los otros paraguayos, Benjamín Fernández está 18°, Franco Fernández 21° y Marcelo Ruiz 54°.

No consiguió pasar el corte del viernes el quinto componente de la legión guaraní, Ezequiel Cabrera.