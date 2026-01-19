Complejo deportivo de U de Concepción se salva por dos metros en incendios al sur de Chile

“El fuego estuvo a dos metros del complejo. Nos salvamos de milagro”, informó este lunes a medios chilenos René Rosas, gerente general del club asentado en la capital de la región de Biobío, la más afectada por la catástrofe, junto a Ñuble en la zona central.

El complejo de entrenamiento del equipo Campanil está ubicado en un sector próximo a la comuna de Penco, en la provincia de Concepción, que enfrenta una emergencia crítica por tener los focos más activos del fuego.

Los megaincendios originados el sábado han destruido hasta ahora más de 30.000 hectáreas en las regiones de Biobío y Ñuble, a 400 y 500 kilómetros al sur de Santiago, respectivamente, y han obligado a evacuar decenas de miles de personas.

“Las llamas llegaron al otro lado de la pandereta (muro divisorio). Después, llegaron bomberos y carabineros y realizaron los trabajos de contención. De otra forma, las consecuencias pudieron ser graves. Al otro lado, por cierto, está la cárcel”, explicó Rosas.

El plantel de jugadores no se ha visto afectado pues se encuentra en Montevideo para participar de la Serie Rio de la Plata, donde jugará partidos amistosos de pretemporada antes del inicio de la liga chilena el próximo 31 de enero.

El resguardo de las instalaciones deportivas ha permitido a la dirigencial de los estudiantiles prestar apoyo para la contingencia por los incendios, al igual que han hecho otros clubes chilenos.

“El club está funcionando como centro de acopio y como punto de abastecimiento para bomberos y el personal que colabora en la atención de la emergencia”, detalló Rosas.

Entre los 19 fallecidos por los incendios forestales se encuentra un joven futbolista amateur Álvaro Aroca, de 20 años, y su madre, ocurrido en la zona de Penco, debido a que el incendio consumió poblaciones enteras de la comuna.

La Liga Deportiva Lord Cochrane CDS, equipo al cual estaba afiliado, anunció el fallecimiento a través de un comunicado donde expresaron “tristeza y luto”.

“Si bien últimamente no venía mucho a jugar por motivos de estudio y trabajo, sí participaba activamente en las actividades sociales organizadas por la institución”, manifestó el presidente del club Francisco Barra.

El otro equipo de la capital de Biobío Deportes Concepción también se vio afectado pues uno de sus jugadores juveniles, que está a préstamo por Universidad de Chile, perdió su casa al ser arrasada por el fuego también en Penco.

El club lila emitió un comunicado notificando que “un par de jugadoras y jugadores de nuestro club junto a sus familias, que han sufrido daños producto de esta emergencia. Los focos se encuentran muy cerca de nuestras instalaciones; afortunadamente estas no resultaron afectadas hasta este momento”.

La emergencia producida por los incendios ya había ocasionado la suspensión del amistoso internacional entre Universidad de Chile y Racing de Argentina, enmarcado dentro de las pretemporadas de ambos clubes, que debió jugarse el domingo en el estadio Ester Roa de Concepción.