Polideportivo
19 de enero de 2026 - 21:27

Fútbol de salón Nacional: Anfitriones, con dientes afilados

Caaguazú se prepara para dejar el cetro en casa, con refuerzos y destacado cuerpo técnico.
La selección caaguaceña se prepara con todo para recibir al 53° Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, cuya fase final se disputará en la “Capital de la Madera” y subsedes en Coronel Oviedo, Juan Manuel Frutos y Repatriación.

Las inscripciones para el Nacional del salonismo se cierran este lunes, mientras el inicio de la etapa clasificatoria será el viernes 13 de febrero y las finales desde el 20 de marzo próximos.

El adiestrador del elenco verde es el laureado Andrés “Paté” Bogado, acompañado de selecto equipo en el cuerpo técnico y contando con cuatro refuerzos de valía.

Los refuerzos son el pedrojuanino Daniel Benítez, goleador del Mundial de Baja California, Alejandro Núñez seleccionado albirrojo en el Sudamericano de Colombia, Diego Flores, campeón mundial en Tijuana y Paulo Rodríguez, considerado el mejor jugador del salonismo paraguayo.

Integrantes del cuerpo técnico caaguaceño.
Otros integrantes del Cuerpo Técnico. Ayudantes técnicos Fredy Frutos y Édgar Samudio, preparador de arqueros Óscar Marín, preparadores físicos Jorge Giménez y Raúl Ovelar, kinesiólogo Javier Villagra, fisioterapeuta Enzo D’Eclessis, Dr. Ariel Santander, utilero Isabelino Duarte.