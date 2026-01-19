Fútbol de salón Nacional: Anfitriones, con dientes afilados

Las inscripciones para el Nacional del salonismo se cierran este lunes, mientras el inicio de la etapa clasificatoria será el viernes 13 de febrero y las finales desde el 20 de marzo próximos.
Lea mas: Abren inscripciones para el Nacional
El adiestrador del elenco verde es el laureado Andrés “Paté” Bogado, acompañado de selecto equipo en el cuerpo técnico y contando con cuatro refuerzos de valía.
Los refuerzos son el pedrojuanino Daniel Benítez, goleador del Mundial de Baja California, Alejandro Núñez seleccionado albirrojo en el Sudamericano de Colombia, Diego Flores, campeón mundial en Tijuana y Paulo Rodríguez, considerado el mejor jugador del salonismo paraguayo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Otros integrantes del Cuerpo Técnico. Ayudantes técnicos Fredy Frutos y Édgar Samudio, preparador de arqueros Óscar Marín, preparadores físicos Jorge Giménez y Raúl Ovelar, kinesiólogo Javier Villagra, fisioterapeuta Enzo D’Eclessis, Dr. Ariel Santander, utilero Isabelino Duarte.