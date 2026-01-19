Sur Centro América de Handball: Argentina, otro duro escollo en el camino

Argentina, el rival de este martes, es mundialista y fue segundo del anterior clasificatorio del balonmano.

Paraguay busca uno de los cuatro pasaportes para el Mundial 2027 que repartirá este SCA, que se juega en el SND Arena.

En juego de este lunes, los guaraníes tuvieron un buen primer tiempo, en los primeros minutos siguiendo paso a paso a los brasileños, pero en la complementaria fueron categóricos los campeones.

El partido concluyó por 40 goles contra 18. En la primera mitad, el cotejo concluyó 19 a 12.

* Otros partidos. En los otros juegos de la jornada inaugural, Chile debutó con triunfo sobre Uruguay, confirmando el favoritismo de los también mundialistas. Los trasandinos se impusieron por 40-22.

Luego, Argentina doblegó a Perú 49-17, en duelo donde bajaban al parquet del SND como grandes favoritos los albicelestes.

* Programación de martes. La fecha 2 del certamen regional tendrá estos cotejos:

15:30 Uruguay vs. Brasil, 18:00 Perú vs. Chile, 20:30 Paraguay vs. Argentina.

Este SCA ofrece 4 plazas, gracias a la excelente actuación de Brasil en el Mundial 2025, donde quedó 7°.

Los tres cupos del SCA clasificatorio anterior lo ganaron Brasil, Argentina y Chile. Paraguay fue cuarto.

En el Mundial 2025, Argentina se ubicó 20°, mientras Chile fue 24°.