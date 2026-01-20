Abierto de Australia: Sinner y Keys disfrutan triunfos distintos

El italiano de 24 años mandaba 6/2 y 6/1 cuando su rival francés tiró la toalla por una lesión en los abdominales. Se había caído durante el primer set tras devolver una dejada de Sinner y pidió la intervención de un fisioterapeuta.

Tras un debut sin mayor historia ante el 93º jugador mundial, ahora Sinner se enfrentará al australiano James Duckworth (88º). Invicto desde octubre, Sinner firmó su decimosexta victoria consecutiva y se une en segunda ronda a Carlos Alcaraz (1º), Alexander Zverev (3º), Novak Djokovic (4º) y Daniil Medvedev (12º).

En el cuadro masculino se despidió el brasileño de 19 años Joao Fonseca (28º), lastrado por una lesión de espalda, ante el estadounidense Eliot Spizzirri (85º); 6/4, 2/6, 6/1 y 6/2.

En el cuadro femenino la defensora del título Keys (9ª) se vio sorprendida por una feroz resistencia de su primera rival, la desconocida ucraniana Oleksandra Oliynykova (92ª).

En su primer partido del cuadro final de un Grand Slam a los 25 años, la jugadora nacida en Kiev llevó a la estadounidense al tie-break en la primera manga, antes de aflojar en la segunda y caer finalmente por 7/6 (6) y 6/1.

Ganadora de Wimbledon en 2022 y de las WTA Finals en noviembre, la kazaja Elena Rybakina (5ª) controló su debut imponiéndose por 6/4 y 6/3 a la eslovena Kaja Juvan (100ª).

Impacto de Osaka

En la sesión nocturna la nota de color la puso la japonesa Naomi Osaka, que apareció en la pista con una sombrilla blanca, un sombrero de ala ancha y un velo a juego, como si estuviera en un desfile de modas.

A continuación la ex número 1 del mundo (actual 17ª en el ranking WTA), campeona en Melbourne en 2019 y 2021, se impuso a la croata Antonia Ruzic (65ª) por 6/3, 3/6 y 6/4.