Copa América de Futsal: Lista confirmada

Paraguay conforma el Grupo A de la Copa América Futsal con Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.

El Grupo B lo encabeza Brasil, junto a Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.

Lea mas: Albirroja lista para la Copa América

* Convocados. Arqueros: Giovanni González (FS Peñíscola de España) y Marcio Ramírez (Cerro Porteño);

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Laterales: Marcos Solís (Afemec), Robert Gamarra (Olimpia), Vander Méndez (ASD Conit Calcio AS de Italia), Hugo Martínez (Deportivo Avanza Jaen de España), Rodrigo Duarte (FC Diferdange 03 de Luxemburgo) y Diego Poggi (Cerro Porteño);

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pivots: Damián Mareco (CD Córdoba Futsal de España), Emerson Méndez (Cerro Porteño), Arnaldo Báez (CD Córdoba Futsal de España);

Delanteros: Richard Rejala (ASD Conit Calcio AS de Italia), Javier Salas (SSDARL Italservice C5 de Italia), Francisco Martínez (Sporting Club París de Francia).

* Programa. Sábado: 12:00 Bolivia- Chile, 14:30 Brasil-Colombia, 17:00 Ecuador-Uruguay, 19:30 Paraguay vs. Perú.

Domingo: 12:00 Colombia-Venezuela, 14:30 Bolivia-Brasil, 17:00 Perú-Argentina, 19:30 Ecuador-Paraguay.

Lunes: 12:00 Colombia-Bolivia, 14:30 Venezuela-Chile, 17:00 Perú-Ecuador, 19:30 Argentina-Uruguay.

Miércoles 28: 12:00 Venezuela-Bolivia, 14:30 Chile-Brasil, 17:00 Argentina-Ecuador, 19:30 Uruguay-Paraguay.

Jueves 29: 12:00 Chile-Colombia, 14:30 Brasil-Venezuela, 17:00 Uruguay-Perú, 19:30 Paraguay-Argentina.

* Entradas. El costo de entradas es de G. 25.000, pero también se puede adquirir el combo de la fase de grupos por G. 80.000. Menores de 12 años no abonan.