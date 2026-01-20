Polideportivo
20 de enero de 2026

Copa América de Futsal: Lista confirmada

Team albirrojo del Operativo Copa América “Paraguay 2026”, que arranca el sábado en el COP.Gentileza

El entrenador Carlos Chilavert estableció la lista de 14 jugadores que defenderán la casaca albirroja en la Copa América de Futsal “Paraguay 2026”, que se disputará desde este sábado en el COP Arena.

Paraguay conforma el Grupo A de la Copa América Futsal con Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.

El Grupo B lo encabeza Brasil, junto a Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.

* Convocados. Arqueros: Giovanni González (FS Peñíscola de España) y Marcio Ramírez (Cerro Porteño);

Laterales: Marcos Solís (Afemec), Robert Gamarra (Olimpia), Vander Méndez (ASD Conit Calcio AS de Italia), Hugo Martínez (Deportivo Avanza Jaen de España), Rodrigo Duarte (FC Diferdange 03 de Luxemburgo) y Diego Poggi (Cerro Porteño);

Pivots: Damián Mareco (CD Córdoba Futsal de España), Emerson Méndez (Cerro Porteño), Arnaldo Báez (CD Córdoba Futsal de España);

Delanteros: Richard Rejala (ASD Conit Calcio AS de Italia), Javier Salas (SSDARL Italservice C5 de Italia), Francisco Martínez (Sporting Club París de Francia).

* Programa. Sábado: 12:00 Bolivia- Chile, 14:30 Brasil-Colombia, 17:00 Ecuador-Uruguay, 19:30 Paraguay vs. Perú.

Domingo: 12:00 Colombia-Venezuela, 14:30 Bolivia-Brasil, 17:00 Perú-Argentina, 19:30 Ecuador-Paraguay.

Lunes: 12:00 Colombia-Bolivia, 14:30 Venezuela-Chile, 17:00 Perú-Ecuador, 19:30 Argentina-Uruguay.

Miércoles 28: 12:00 Venezuela-Bolivia, 14:30 Chile-Brasil, 17:00 Argentina-Ecuador, 19:30 Uruguay-Paraguay.

Jueves 29: 12:00 Chile-Colombia, 14:30 Brasil-Venezuela, 17:00 Uruguay-Perú, 19:30 Paraguay-Argentina.

* Entradas. El costo de entradas es de G. 25.000, pero también se puede adquirir el combo de la fase de grupos por G. 80.000. Menores de 12 años no abonan.