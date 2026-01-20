Jacobs no se retira y prepara Los Ángeles 2028 con el técnico con el que hizo oro en Tokio

"Estoy feliz de volver a trabajar con Paolo Camossi. Juntos hemos escrito una gran página del deporte italiano y juntos creemos que podemos escribir otras", anunció Jacobs por medio de la Federación Italiana de Atletismo (FIDAL).

"Los nuevos comienzos forman parte de mi vida, no sólo en el deporte. El camino de cada uno está lleno de caídas y remontadas, experiencias que no deben desanimarnos, sino ayudarnos a renacer y a mejorar cada vez más. Antes de tomar decisiones sobre mi futuro, tenía que recuperar la motivación fundamental, la misma que tenía cuando era niño, la que me llevó a ganar dos medallas de oro en Tokio. Correr, competir, es lo que me gusta y lo que sé hacer", añadió en su comunicado.

"Hoy nuestro horizonte es Los Ángeles 2028. Ahora volvemos al trabajo para dar nuevas emociones y satisfacciones a quienes siempre nos han seguido, en los éxitos y en las derrotas. También es por ellos por quienes hemos tomado esta decisión. Deseadnos suerte", finalizó.

Jacobs, campeón también en el 4x100 en Tokio 2020, en septiembre de 2025 valoró seriamente la retirada. Eliminado en semifinales de los Mundiales que se disputaron en el mismo escenario en el que tocó el cielo, se planteó abandonar tras cuatro años en los que nunca consiguió volver a ser el velocista dominador de aquellos Juegos Olímpicos celebrados excepcionalmente en 2021, culpa de la pandemia por covid-19.

"Necesito tomarme un tiempo para decidir si vale la pena seguir sufriendo. Sé que no soy velocista de 10.16 (su marca en la semifinales), pero ahora mismo es lo que estoy corriendo", comentó entonces apenado a RAI, televisión pública italiana.

Plata en el Mundial de Budapest, oro en el Mundial de pista cubierta de Serbia y campeón europeo en 2022 y 2024 en Múnich y Roma, respectivamente, las lesiones le imposibilitaron su continuidad.

El primer objetivo de Jacobs serán ahora los Europeos de Birmingham, tal y como confirmó el presidente de la FIDAL, Stefano Mei.

"Jacobs es un patrimonio del deporte italiano, ha recuperado la motivación y aún puede dar mucho en la pista, desde ahora hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pasando por los Campeonatos de Europa de Birmingham en agosto", explicó el mandatario.