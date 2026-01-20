Olivia Smart y Quim Salarich serán los abanderados de España en Milán-Cortina 2026

El Comité Olímpico Español (COE) confirmó este martes la designación de los abanderados, aprobada en la reunión de su Comité Ejecutivo a propuesta del presidente del organismo, Alejandro Blanco.

Olivia Smart, que fue diploma olímpico en Pekín 2022 junto a Adrián Díaz en danza, y Quim Salarich, clasificado para sus terceros Juegos, recogen el testigo de Queralt Castellet y Ander Mirambel como abanderados.

El COE explicó que su normativa dicta que los abanderados deben ser los deportistas clasificados con mejor palmarés olímpico, criterio por el que este papel tendría que recaer en Queralt Castellet, con una plata olímpica en Pekín 2022 y un diploma en Pyeongchang 2018, y en Lucas Eguibar, con dos diplomas olímpicos en Sochi 2014 y Pekín 2022.

Sin embargo, dado que ambos ya lo hicieron en ediciones anteriores, la catalana en Vancouver 2010 y Pekín 2022 y el donostiarra en Pyeongchang 2018, ha decidido que porten la bandera en la apertura de los Juegos Oliva Smart y Quim Salarich.

El COE destacó a su vez que la delegación española incluirá a 20 deportistas e igualará la participación en Sochi 2014, que fue la más numerosa de su historia después de que su Ejecutivo haya aprobado la lista definitiva.

La Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH) estará representada por siete deportistas. Olivia Smart y Tim Dieck se estrenarán juntos en una competición olímpica en la modalidad de danza de patinaje artístico. Serán los segundos Juegos de Smart con el equipo del COE y el debut de Dieck con España, tras haber participado con Alemania en Pekín 2022.

En esa misma modalidad harán su debut en unos Juegos Sofía Val y Asaf Kazimov, tras una histórica clasificación, mientras Tomás Guarino competirá en patinaje artístico individual.

En patinaje de velocidad España tendrá por primera vez representación en las figuras de Nil LLop y Daniel Milagros. El primero participará en los 500 metros y el segundo en 1.000

Por su parte, la Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) acudirá con nueve deportistas. Joaquim Salarich y Arrieta Rodríguez en esquí alpino; Bernat Sellés, Jaume Pueyo y Marc Colell en esquí de fondo; Lucas Eguibar y Álvaro Romero en snoboard cross, Queralt Castellet en halfpipe y Nora Cornell en slopestyle y big air.

Además, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada se convertirá en la primera de España en estar presente tanto en unos juegos de verano como de invierno, gracias al debut del esquí de montaña como deporte olímpico, con cuatro deportistas.

Oriol Cardona y Ana Alonso competirán tanto en individual como en relevo mixto y Ot Ferrer y María Costa únicamente harán la competición individual.

El COE apuntó que la lista de participación podría sufrir alguna modificación, desde el día de hoy y hasta el día 26 de enero, por la reasignación de plazas y ampliarse el número de atletas.