SCA de Handball: Reto incaico

El certamen de la Confederación Sur Centro América de Handball (Coscabal), organizado por la Confederación Paraguaya se desarrolla en el SND Arena.

El torneo otorga cuatro plazas para el Mundial 2027 con sede a confirmar y este, contra los incaicos, es uno de los cotejos que el seleccionado paraguayo debe ganar en forma obligatoria, puesto que después vendrán Uruguay y Chile.

En este torneo, Paraguay cayó en el debut contra Brasil 40-18. En la noche del martes, en choque de fondo enfrentaba a Argentina.

* Juegos venideros. El cotejo de la fecha del seleccionado guaraní será en la tarde del miércoles contra Perú.

Antes jugarán, desde las 15:30 Brasil vs. Chile y de fondo, 20:30 Argentina vs. Uruguay.

El jueves habrá jornada de descanso, y el viernes Paraguay disputará el primero de los dos partidos claves, contra rivales directos por los cupos mundialistas.

En el choque de fondo medirá a Uruguay, a las 20:30, mientras el sábado, nuevamente a las 18:00, los guerreros se enfrentarán a Chile.

El cierre sabatino, de fondo, en el cierre del SCA jugarán los candidatos al título Brasil y Argentina (20:30).