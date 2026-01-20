Polideportivo
20 de enero de 2026 - 20:09

SCA de Handball: Reto incaico

La selección paraguaya dio buenas señales en el juego contra el campeón vigente, Brasil.
Después de pasar los duros partidos contra los favoritos Brasil y Argentina, el seleccionado nacional va por la victoria al enfrentar este miércoles a Perú (18:00), por la tercera jornada del Campeonato Sur Centro América de Handball “Paraguay 2026”.

Por ABC Color

El certamen de la Confederación Sur Centro América de Handball (Coscabal), organizado por la Confederación Paraguaya se desarrolla en el SND Arena.

El torneo otorga cuatro plazas para el Mundial 2027 con sede a confirmar y este, contra los incaicos, es uno de los cotejos que el seleccionado paraguayo debe ganar en forma obligatoria, puesto que después vendrán Uruguay y Chile.

En este torneo, Paraguay cayó en el debut contra Brasil 40-18. En la noche del martes, en choque de fondo enfrentaba a Argentina.

* Juegos venideros. El cotejo de la fecha del seleccionado guaraní será en la tarde del miércoles contra Perú.

Antes jugarán, desde las 15:30 Brasil vs. Chile y de fondo, 20:30 Argentina vs. Uruguay.

El jueves habrá jornada de descanso, y el viernes Paraguay disputará el primero de los dos partidos claves, contra rivales directos por los cupos mundialistas.

En el choque de fondo medirá a Uruguay, a las 20:30, mientras el sábado, nuevamente a las 18:00, los guerreros se enfrentarán a Chile.

El cierre sabatino, de fondo, en el cierre del SCA jugarán los candidatos al título Brasil y Argentina (20:30).