Bochas: Santa Rita, bastión bochófilo

San Vicente fue el escenario de la habilitación de obras en su bochódromo, con presencia del titular de la Liga Santarriteña de Bochas, Alexandre Scholl.

Prestigiaron el evento el intendente Édgar Torres, junto a varios concejales.

Este escenario forma parte del complejo de pistas de la zona, pues Santa Rita es conocida como la columna vertebral de este deporte.

En el último mundial juvenil de Francia, Thaila Kreuz obtuvo oro en individual femenino; Fernanda Schwingel-Marcos Schneider con oro en Parejas Mixtas; Thaila Kreuz con plata en Tiro de Precisión Femenino y Marcos Schneider con plata en Tiro de Precisión Masculino.

Paraguay ha demostrado ser una de las potencias internacionales de bochas y se espera albergar al Mundial Junior este año, y las esperanzas están cifradas en la comunidad santarriteña que podría ser sede.