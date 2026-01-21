El danés Tobias Lund Andresen sorprende al esprint y es nuevo líder

Lund Andresen (Decathlon), nacido hace 23 años en Taastrup, ganó la partida a los dos grandes favoritos, el británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) y el australiano Sam Welsford (Ineos), por lo que se llevó la etapa y se puso de líder.

Fue el estreno del danés con el maillot del Decathlon, después de un esprint en el que se impuso con un tiempo de 2h.42.41, a una media de 44,4 km/hora.

La etapa era llana, con los únicos desafíos de 3 subidas a Menglers Hill (2,1 km al 3,5%), que formaban parte de un circuito que debía completarse tres veces. Guillaume Martin y Enzo Paleni (Groupama-FDJ United) lideraron la escapada del día junto a Martin Urianstad (Uno-X Mobility).

Antes, el defensor del título ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG), logró 3 segundos de bonificación en el primer esprint intermedio. Martin aprovechó esta escapada para ganar seis valiosos segundos para la clasificación general tras un comienzo muy difícil en el prólogo de Adelaida, donde fue el menos competitivo de los aspirantes a la general en el prólogo.

En la última vuelta fue alcanzado por el pelotón y Paleni a 7 kilómetros de meta. En un emocionante final, el Decathlon tiró en cabeza con Tord Gudmestad por delante de Tobias Lund Andresen. En la recta final hacia Tanunda, el esprinter contuvo a sus rivales para alzarse con la victoria, asegurando la victoria para estrenar la temporada con sus nuevos colores.

Tobias Lund Andresen es el líder gracias a la bonificación de 10 segundos. Aventaja a Sam Watson y Ethan Vernon por 1 y 2 segundos respectivamente.

Este jueves se disputa la tercera etapa entre Norwood y Uraidla, de 148.1 km, jornada exigente de media montaña que incluye 3 puertos, 2 de primera y 1 de segunda. Los favoritos a escena.