Ken Caillot sufre un accidente entrenándose en Kitzbühel y es evacuado en helicóptero

Caillot buscaba obtener uno de los tres billetes disponibles dentro del equipo francés para la prueba de descenso, programada para la jornada del sábado 24. Después de un vuelo de 40 metros que terminó con una caída sobre su espalda, tuvo que ser evacuado en helicóptero antes de terminar su segundo entrenamiento en la pista de Streif, según informa el portal especializado Ski Chrono.

La caída tuvo lugar cerca de donde se encontraba el también francés Cyprien Sarrazin, que expresó su preocupación. "No ha sido fácil ver a Ken [Caillot] caerse, eso me ha revuelto el estómago", afirmó, según declaraciones para el citado medio.

Por el momento, se desconoce el alcance de las lesiones que el accidente le haya podido provocar. La selección francesa de esquí alpino anunció que daría más información sobre el estado de Caillot a lo largo de la tarde.

Caillot, de 27 años, conocía la pista en la que sufrió el accidente, ya que debutó en ella en la Copa del Mundo de 2025. En su palmarés cuenta con cinco podios en la Copa de Europa, incluyendo una victoria en el descenso de Pass Thurn el 19 de enero, así como doce apariciones en la Copa del Mundo.

El entrenamiento en el que Caillot participaba antes de su accidente terminó con el italiano Giovanni Franzoni marcando el mejor tiempo de la jornada (1:52.21), seguido por el también francés Nils Alphand, nueve centésimas de segundo más lento. El podio lo completó el austriaco Stefan Babinsky, a 0.29 del italiano.