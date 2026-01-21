SCA de hándbol: Por buen camino

En la fecha hay receso y el siguiente rival de los paraguayos será la representación uruguaya, partido clave para las aspiraciones de los guerreros del hándbol.

El campeonato ofrece 4 plazas para el Mundial 2027 de hándbol, con sede a confirmar. En el torneo SCA anterior se consagró Brasil, seguido por Argentina y Chile, selecciones que disputaron la Copa del Mundo el año pasado.

* Victoria sobre Perú. En el cotejo de este miércoles, los guerreros consiguieron una buena victoria enfrentando a Perú, por el marcador de 45 goles contra 30.

Hubo buen dominio y control del partido por parte de los guaraníes contra los incaicos, yendo a los vestuarios en el receso con ventaja, 21-15.

En el primer partido se impuso Brasil a Uruguay por 34-21. De fondo jugaban Argentina vs. Chile.

En cuanto a los partidos anteriores de la selección paraguaya, el lunes, perdió en su debut contra Brasil, por el marcador de 40-18. El martes cayó contra la otra favorita, Argentina, por 45-15.

* Posiciones: Brasil (diferencia goles 43) 6 puntos, Argentina (62)*, Chile (46)* 4 puntos, Paraguay (-37), Uruguay (-39) y Perú (-75) sin punto.

(*) Falta el juego de anoche.

La selección paraguaya masculina buscará este viernes la victoria contra Uruguay para quedar cerca de hacer historia y clasificar a su primer mundial.