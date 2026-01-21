Polideportivo
21 de enero de 2026 - 21:03

SCA de hándbol: Por buen camino

Ángel Marecos se dispone a rematar a la valla incaica, en el juego que Paraguay consiguió su primer triunfo en el SCA Handball.
La selección paraguaya consiguió este miércoles la victoria esperada contra Perú en el Sur Centro América Sénior Masculino Handball que se disputa en el SND Arena.

Por ABC Color

En la fecha hay receso y el siguiente rival de los paraguayos será la representación uruguaya, partido clave para las aspiraciones de los guerreros del hándbol.

El campeonato ofrece 4 plazas para el Mundial 2027 de hándbol, con sede a confirmar. En el torneo SCA anterior se consagró Brasil, seguido por Argentina y Chile, selecciones que disputaron la Copa del Mundo el año pasado.

* Victoria sobre Perú. En el cotejo de este miércoles, los guerreros consiguieron una buena victoria enfrentando a Perú, por el marcador de 45 goles contra 30.

Hubo buen dominio y control del partido por parte de los guaraníes contra los incaicos, yendo a los vestuarios en el receso con ventaja, 21-15.

En el primer partido se impuso Brasil a Uruguay por 34-21. De fondo jugaban Argentina vs. Chile.

En cuanto a los partidos anteriores de la selección paraguaya, el lunes, perdió en su debut contra Brasil, por el marcador de 40-18. El martes cayó contra la otra favorita, Argentina, por 45-15.

* Posiciones: Brasil (diferencia goles 43) 6 puntos, Argentina (62)*, Chile (46)* 4 puntos, Paraguay (-37), Uruguay (-39) y Perú (-75) sin punto.

(*) Falta el juego de anoche.

La selección paraguaya masculina buscará este viernes la victoria contra Uruguay para quedar cerca de hacer historia y clasificar a su primer mundial.