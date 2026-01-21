Taekwondo: Cintos negros en la Perla del Sur

El evento de Taekwondo se llevó a cabo en el Polideportivo del Centro de Desarrollo Comunitario de la Perla del Sur.
Los atletas con sus flamantes cinturones demostraron sus habilidades, destrezas, con el firme compromiso de mantener en alto la disciplina del TKD.
Los mismos sortearon con éxito la exigente evaluación desarrollada por prestigiosos maestros.
Un total de 21 atletas fueron evaluados por el Maestro 7° Dan Carlos Williams y el Presidente de la Confederación Paraguaya de Taekwondo WT, Maestro 8° Dan Carlos Moreno.
La organización agradeció especialmente a los padres de familia, cuyo acompañamiento y apoyo fueron fundamentales.
El examen reafirma el crecimiento del TKD en la región, promoviendo la disciplina, el esfuerzo y los valores que caracterizan a este milenario arte marcial.