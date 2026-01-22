El nuevo circuito Triathlon World Tour empieza a tomar forma para 2027

Según informó World Triathlon este jueves, la evolución hacia "un circuito global llamado a marcar un antes y un después en este deporte" fue el eje central de la cita, que concretó a todos los trabajadores del organismo, de 15 nacionalidades, y a PTO, presidida por el español Antonio Fernández Arimany, presidente de la federación internacional.

"El acuerdo con PTO impulsará los eventos de participación masiva, atraerá a nuevas audiencias y mejorará la narrativa audiovisual y digital del Triatlón. Necesitamos evolucionar nuestra mentalidad y nuestra forma de trabajar para estar a la altura del nuevo liderazgo y de las estrategias aprobadas por el Comité Ejecutivo", afirmó Arimany.

Para World Triatlon, desde que se alcanzó el acuerdo, "la Federación es consciente de que el Triathlon World Tour y la alianza a largo plazo con PTO serán los pilares centrales del nuevo ciclo del Triatlón".

"El presente año 2026 se utilizará como periodo de optimización de procesos, prestando especial atención a garantizar que la toma de decisiones se centre en los atletas, sistemas de ranking y clasificación armonizados y una narrativa comercial unificada que beneficie a ambas organizaciones (PTO y World Triathlon) y al ecosistema global del Triatlón", explicó.

El nuevo circuito mundial de Triatlón integrará a partir de 2027 el actual T100 Triathlon World Tour, las Series Mundiales de World Triathlon y las Copas del Mundo y consolidará por primera vez las principales competiciones del calendario internacional bajo una única marca, estructura deportiva y oferta comercial.

World Triathlon destacó que el proyecto responde a la necesidad de evolucionar hacia un modelo más comercial y menos fragmentado y contempla una inversión específica en el desarrollo de un producto audiovisual renovado, con retransmisiones en directo a lo largo de todo el año, permitiendo reforzar de manera significativa la visibilidad del Triatlón a nivel internacional.