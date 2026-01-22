John Korir y Alphonce Simbu, duelo de estrellas para el maratón de Boston

La victoria de Korir en Boston el año pasado, con un tiempo de 2h04:45, se produjo apenas seis meses después de su triunfo en el Maratón de Chicago de 2024. Esos éxitos no serían los únicos de los últimos meses ya que el keniano, de 29 años, cerró 2025 con una victoria en el Maratón de Valencia con 2h02:24, marca personal.

También buscará la victoria en Boston Alphonce Simbu, segundo el año pasado justo por delante del keniano Cybrian Kotut, que también regresa a la ciudad estadounidense para 2026.

El keniano Benson Kipruto, ganador del maratón de Boston de 2021, el de Chicago en 2022, el de Tokio en 2024 y el de Nueva York en 2025, también regresa a Boston convertido en el primer hombre de la historia en ganar los tres 'majors' que se celebran en Estados Unidos.

“Boston ocupa un lugar especial en mi corazón, ya que gané mi primer 'major' allí en 2021 y he quedado tercero dos veces. Tengo muchas ganas de comenzar mi temporada 2026 y competir contra un grupo de hombres veloces en abril”, declaró Kipruto al anunciar su participación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En total, la categoría masculina del maratón de Boston contará con veinticinco hombres que han mejorado los 2h07 en la distancia.

Otras estrellas internacionales confirmadas son el neerlandés Abdi Nageeye, medallista de plata olímpico en 2021 y ganador del maratón de Nueva York en 2024; el etíope Hailemaryan Kyros, ganador del maratón de Sídney; o su compatriota Lemi Berhanu, campeón del maratón de Boston en 2016.