Siete positivos al reanalizar muestras de Río 2016, entre ellos un bronce en halterofilia

Los atletas afectados ya han recibido la comunicación sobre sus resultados adversos y tienen ahora el derecho a solicitar el análisis de la muestra B. Durante el procedimiento serán suspendidos de forma provisional por sus respectivas federaciones internacionales, según explicó la ITA.
Todos los positivos responden a la presencia de esteroides anabolizantes, prohibidos en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje en 2016 y su detección ahora se debe la adopción de nuevos métodos de localización de este tipo de sustancias, no disponibles en el momento en el que fueron sometidos a control por el laboratorio acreditado entonces.
Además de Aurimas Didzbalis, que pasó el control el 13 de agosto de 2016 y es el único medallista afectado, los otros positivos confirmados por la ITA afectan al judoca brasileño Rafael Augusto Buzacarini (9º/-100 kg), la haltera egipcia Esraa Elsayed Rashed Elsayed Ahmed (7ª/-63kg), el luchador bielorruso Soslan Daurov (15º/-59 en greco-romana), el haltera uzbeko Ivan Efremov (5º/+105kg), la atleta búlgara Ivet Lalova-Collio (8ª/200m) y el haltera egipcio Ahmed Saad (5º/-62kg).