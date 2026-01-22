Polideportivo
Siete positivos al reanalizar muestras de Río 2016, entre ellos un bronce en halterofilia

Madrid, 22 ene (EFE).- La Agencia Internacional de Controles (ITA) anunció este jueves siete positivos tras el reanálisis de muestras recogidas durante los Juegos de Río 2016, entre ellos el del haltera lituano Aurimas Didzbalis, ganador de la medalla de bronce en -94 kilos, y el judoca brasileño Rafael Augusto Buzacarini, noveno en -100kg.

Los atletas afectados ya han recibido la comunicación sobre sus resultados adversos y tienen ahora el derecho a solicitar el análisis de la muestra B. Durante el procedimiento serán suspendidos de forma provisional por sus respectivas federaciones internacionales, según explicó la ITA.

Todos los positivos responden a la presencia de esteroides anabolizantes, prohibidos en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje en 2016 y su detección ahora se debe la adopción de nuevos métodos de localización de este tipo de sustancias, no disponibles en el momento en el que fueron sometidos a control por el laboratorio acreditado entonces.

Además de Aurimas Didzbalis, que pasó el control el 13 de agosto de 2016 y es el único medallista afectado, los otros positivos confirmados por la ITA afectan al judoca brasileño Rafael Augusto Buzacarini (9º/-100 kg), la haltera egipcia Esraa Elsayed Rashed Elsayed Ahmed (7ª/-63kg), el luchador bielorruso Soslan Daurov (15º/-59 en greco-romana), el haltera uzbeko Ivan Efremov (5º/+105kg), la atleta búlgara Ivet Lalova-Collio (8ª/200m) y el haltera egipcio Ahmed Saad (5º/-62kg).