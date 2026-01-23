Polideportivo
23 de enero de 2026 - 20:51

Copa América de futsal en casa: Alineados para el reto

Jugadores de la selección paraguaya en una de las prácticas.
La selección paraguaya inicia el camino como anfitriona de la Copa América de Futsal FIFA contra Perú. El conjunto dirigido por el DT Carlos Chilavert enfrentará a los incaicos, por el Grupo A del torneo, en el choque de fondo, en la noche del sábado, a las 19:30, en el COP Arena.

Por ABC Color

El certamen regional de futsal reúne a las 10 selecciones afiliadas a la Conmebol en esta disciplina, divididas en dos grupos.

Paraguay tendrá como rivales en el Grupo A a las selecciones de Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.

En el Grupo B se encuentran Brasil, Colombia, Venezuela, Chile y Bolivia.

* Programa inaugural sabatino. El programa para esta fecha inaugural contempla los siguientes compromisos, desde el mediodía:

12:00 Bolivia vs. Chile, 14:30 Brasil vs. Colombia, 17:00 Ecuador vs. Uruguay, 19:30 Paraguay vs. Perú.

* Camino. Los siguientes partidos del combinado albirrojo serán contra Ecuador, en juego para este domingo; Uruguay, el miércoles, y Argentina, el jueves.

Los dos mejores de cada grupo disputarán las semifinales el sábado próximo y la gran final se disputará al día siguiente.

* Seleccionados. El plantel guaraní está conformado por: Giovanni González y Marcio Ramírez (arqueros); Marcos Solís, Robert Gamarra, Vander Méndez, Hugo Martínez, Rodrigo Duarte y Diego Poggi (laterales); Damián Mareco, Emerson Méndez y Arnaldo Báez (pívots); Richard Rejala, Javier Salas y Francisco Martínez (delanteros).

* Entradas: G. 25.000 general, combo de fase de grupos G. 80.000. No pagan menores de 12 años.