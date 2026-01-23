Copa América de futsal en casa: Alineados para el reto

El certamen regional de futsal reúne a las 10 selecciones afiliadas a la Conmebol en esta disciplina, divididas en dos grupos.

Paraguay tendrá como rivales en el Grupo A a las selecciones de Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.

En el Grupo B se encuentran Brasil, Colombia, Venezuela, Chile y Bolivia.

* Programa inaugural sabatino. El programa para esta fecha inaugural contempla los siguientes compromisos, desde el mediodía:

12:00 Bolivia vs. Chile, 14:30 Brasil vs. Colombia, 17:00 Ecuador vs. Uruguay, 19:30 Paraguay vs. Perú.

* Camino. Los siguientes partidos del combinado albirrojo serán contra Ecuador, en juego para este domingo; Uruguay, el miércoles, y Argentina, el jueves.

Los dos mejores de cada grupo disputarán las semifinales el sábado próximo y la gran final se disputará al día siguiente.

* Seleccionados. El plantel guaraní está conformado por: Giovanni González y Marcio Ramírez (arqueros); Marcos Solís, Robert Gamarra, Vander Méndez, Hugo Martínez, Rodrigo Duarte y Diego Poggi (laterales); Damián Mareco, Emerson Méndez y Arnaldo Báez (pívots); Richard Rejala, Javier Salas y Francisco Martínez (delanteros).

* Entradas: G. 25.000 general, combo de fase de grupos G. 80.000. No pagan menores de 12 años.