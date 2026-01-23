SCA DE HANDBALL: Despedida contra Chile

Anoche, los guerreros se jugaban la clasificación mundialista del hándbol contra Uruguay.

Tras las derrotas contra los favoritos al título, Brasil y Argentina, ya con el pasaporte al Mundial 2027 en mano, los albirrojos consiguieron un valioso triunfo contra Perú, para seguir con sus aspiraciones de obtener uno de los cuatro cupos a la cita orbital.

Las selecciones de Brasil, Argentina y Chile, el podio en el anterior SCA, fueron los representantes de la COSCABAL en el Mundial Croacia/Dinamarca/Noruega 2025.

Chile le ganó un partido clave a Uruguay para llegar cómodo al partido de esta noche contra Paraguay, donde bajan al parquet de la SND como favoritos.

La final la disputarán esta noche, en último turno, Argentina, la mas sólida en este torneo hasta el momento, y Brasil (20:30).

El otro partido, en la apertura de la jornada, será Uruguay vs. Perú (15:30).