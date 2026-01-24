Copa América de futsal: Dura derrota contra los incaicos

Fue jornada con sorpresas en el día inaugural del futsal, ya que Brasil solo pudo igualar contra el buen equipo de Colombia.

Lea mas: Alineados para el reto

Este domingo, los albirrojos intentarán la reivindicación al enfrentar a Ecuador, nuevamente a las 19:30, en juego por el Grupo A del torneo.

* Perú 3 - 1 Paraguay. En cuanto al partido de ayer, los peruanos sorprendieron con rápido juego llegando a golear 3-0, mientras Hugo Martínez consiguió el gol del honor ya cuando el partido se iba, a los 19’50” de la complementaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Otros partidos. En cuanto a los demás cotejos de ayer, por el mismo grupo de Paraguay, Uruguay se impuso con lo justo a Ecuador, por 3 goles contra 2. Tuvo fecha libre: Argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por el Grupo B de la competencia, Brasil y Colombia igualaron 2-2, con sorpresa brindada por los cafeteros, si bien el nivel de los colombianos en el fútbol chico es muy bueno desde hace ya varios años.

En el partido inaugural, Chile no permitió ninguna sorpresa, ya que goleó 4-0 a Bolivia. Libre: Venezuela.

* Programación dominguera: 12:00 Colombia vs. Venezuela, 14:30 Bolivia vs. Brasil, 17:00 Perú vs. Argentina, 19:30 Ecuador vs. Paraguay.

El precio de entradas es de G. 25.000.

Combo para la fase grupal G. 80.000.

Niños menores de 12 años no pagan.