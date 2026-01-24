Domingo, 25 de enero de 2026

Redacción Deportes. Con la disputa de los cuatro últimos tramos cronometrados (dos pasadas por Col de Braus/La Cabanette y La Bollène-Vésubie/Moulinet) termina este domingo el Rally de Montecarlo, primera prueba del Campeonato del Mundo de esta especialidad de 2026.

- Termina el Rally de Montecarlo, primera prueba del Mundial 2026. Cuatro tramos, el último de ellos a las 13.15.

- Previa de los primeros entrenamientos de pretemporada que los equipos del Mundial de Fórmula Uno van a llevar a cabo en el circuito de Barcelona-Cataluña de lunes a viernes.

- NBA (-1 GMT): Detroit Pistons-Sacramento Kings (21.00), Memphis Grizzlies-Denver Nuggets (21.30), Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors y San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans (01.00), Phoenix Suns-Miami Heat (02.00) y Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets (03.00).

- España, Liga Endesa. 17ª jornada (FOTO): Manresa-MoraBanc Andorra (12.00), Dreamland Gran Canaria-Valencia Basket (13.00), Kosner Baskonia-Joventut (17.00), Unicaja-UCAM Murcia (18.00) y Barça-La Laguna Tenerife (19.30).

- Europeo masculino, en Dinamarca, Suecia y Noruega (hasta 1 feb). Segunda fase. Partidos en Malmö (Suecia)

- Los Charros de Jalisco, campeones defensores, reciben a los Tomateros de Culiacán, en el cuarto juego de la final de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico.

- Tour Down Under masculino, en Australia. Última etapa.

- Ciclocrós. Copa del Mundo. Prueba de Hoogerheide (Países Bajos).

- Copa del Mundo. Eslalon masculino en Kitzbuehel (Austria) (9.30 y 12.30 GMT).

- Copa del Mundo. Eslalon femenino en Špindlerův Mlýn (Rep. Checa) (08.30 y 11.15 GMT).

- Saltos. Terminan los Mundiales de vuelo, en Oberstdorf (Alemania).

- España. LaLiga EA Sports. 21ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Atlético de Madrid-Mallorca (14.00), Barcelona-Oviedo (16.15), Real Sociedad-Celta (18.30) y Alavés-Betis (21.00).

.- Inglaterra (jornada 23)(-1 GMT): Brentford-Nottingham Forest (15:00); Crystal Palace-Chelsea (15.00); Newcastle-Aston Villa (15:00); Arsenal-Manchester United (17:30).

- Italia (jornada 22)(-1 GMT): Juventus-Nápoles (18.00) y Roma-Milan (20.45).

- El América recibe al Mazatlán, Puebla al Guadalajara y Pumas UNAM al Santos Laguna, en la quinta jornada del Clausura del fútbol femenino de México.

- Santa Cruz (Bolivia). La selección de fútbol de Bolivia se enfrenta a la anfitriona del Mundial 2026 México en un partido amistoso, dentro de su preparación para la repesca para asistir a la cita mundialista. Estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera. (FOTO)

- Buenos Aires. Concluye la primera fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con los partidos Boca Juniors-Deportivo Riestra, Tigre-Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Sarmiento.

- Tegucigalpa. Finaliza la primera jornada del torneo hondureño Clausura con los juegos Platense-Victoria, Universidad Pedagógica-Marathón y Olimpia-Génesis.

- San Salvador. Comentario de los resultados de los juegos disputados el fin de semana, correspondientes a la tercera jornada del torneo Clausura del fútbol de Primera División de El Salvador.

- Eurocopa masculina en Lituania, Letonia y Eslovenia (hasta 8).

- DP World Tour. Hero Dubai Desert Classic, en el Emirates GC de Dubai (hasta 25).

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1 feb). (FOTO)

. Rod Laver Arena (desde la 00.30 GMT): Aryna Sabalenka (BLR/1)-Victoria Mboko (CAN/17). A partir de las 3:30 Carlos Alcaraz (ESP/1)-Tommy Paul (USA/19). A partir de las 9.00: Alexander Bublik (KAZ/10) - Alex de Miñaur (AUS(6), Elina Svitolina (UKR/12) - Mirra Andreeva (RUS/8)

. Margaret Court Arena (desde laS 03.30 GMT): Coco Gauff (USA/3) - Karolina Muchova (CZE/19). a PARTIR DE LAS 6.00: Daniil Medvedev (RUS/11) - Learner Tien (USA/25)

. John Cain Arena (desde las 02.00 GMT): Yulia Putintseva (KAZ) - Iva Jovic (USA/29. A partir de las 7:00: Alexander Zverev (ALE/3) - Francisco Cerúndolo (ARG/18)

