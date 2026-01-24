Kim Si Woo lidera The American Express con Scheffler y la sorpresa Blades Brown a un golpe

En el La Quinta Country Club de California (Estados Unidos), firmó una ronda de 66 golpes, seis bajo par, fruto de siete birdies por un solo bogey.

Llegará a la jornada decisiva de este domingo con un impacto de ventaja sobre Scheffler, número uno del mundo, que cometió dos bogeys por seis birdies este sábado.

Esos dos bogeys fueron los únicos errores de su torneo hasta este momento, en el que había logrado nueve birdies el jueves y ocho birdies el viernes.

Junto a Scheffler está Blades Brown, nacido en Nashville en 2007, que entregó una tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo par, fruto de cinco birdies por un bogey.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También en su caso, ese bogey fue el primer error de su extraordinario torneo.

Los estadounidenses Wyndam Clark y Eric Cole también siguen en la pelea, ambos con un acumulado de -20, a dos del líder.

Más alejados del liderato, el puertorriqueño Rafael Campos luce un total de -11 y el colombiano Camilo Villegas, de -10.

El también colombiano Nicolás Echavarría vivió una ronda muy complicada, terminada con 81 golpes, nueve sobre par. En total, el antioqueño suma cinco bajo par.