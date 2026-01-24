Reed resiste ante la presión de David Puig y Hovland

Reed, que encaró el día con un impacto de ventaja sobre el inglés Andy Sullivan, acabó pese a ese intento de los oponentes el sábado con una diferencia superior, de cuatro golpes sobre Puig, tras presentar una tarjeta con 67 golpes para un total de 202, 14 bajo el par del campo Emirates GC.

Pese a cometer dos 'bogeys' en los hoyos 1 y 6, siete 'birdies' jalonaron su magnífico recorrido, que fue superado, no obstante, por Puig, que volverá a estar en la lucha por ganar un torneo del DP Wordl Tour tras hacer 66 con solo un fallo en el 11 y siete 'birdies' para acumular 206.

A cinco impactos del norteamericano se han instalado Sullivan y Hovland, uno de los mejores del día con una tarjeta de 65, y a seis quedan, ya con menos opciones, los italianos Andrea Pavan y Francisco Molinari.

El danés Thorbjorn Olesen y el español Jorge Campillo entraron en el 'top 10', empatados en la séptima plaza, con 209 golpes, y el norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, no pudo continuar con su reacción, al acabar la jornada con 71 golpes, que le sitúan vigésimo séptimo, con 213 impactos, en un grupo en el que está también el joven español Ángel Ayora.

Otros dos ilustres, componentes del equipo europeo de la Ryder Cup, el inglés Tyrrell Hatton y el irlandés Shane Lowry, están aún más retrasados, cuadragésimo segundos con 215.