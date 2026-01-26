Ajedrez: Gabriela es FIDE Trainer

Gabriela se suma al selecto grupo de mujeres del Deporte Ciencia que pudo acceder a este título, siendo la cuarta en Sudamérica y apenas la octava en el Continente, un gran mérito personal y para nuestro país.

Lea mas: Gabriela Vargas

La ajedrecista guaraní tiene la certificación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) para entrenar y preparar a jugadores de alto nivel, tanto para competencias profesionales como olímpicas.

El título es uno de los más altos otorgados por la FIDE a jugadoras con el mérito y la experiencia necesarios, así como también tiene su importancia el ELO que ostenta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Gabriela es sin lugar a dudas una de las más importantes jugadoras de este deporte en nuestro país, que se inició en el ajedrez a los 13 años y fue escalando en base a dedicación, estudio y esfuerzo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2004 alcanzó ranking y en 2008 logró el título de Maestra FIDE en las Olimpiadas de Ajedrez de Alemania.

En noviembre pasado ganó por novena ocasión el Campeonato Nacional Mayor Femenino.