26 de enero de 2026 - 22:21

Ajedrez: Gabriela es FIDE Trainer

Gabriela Vargas suma otro galardón a su gran trayectoria.
La WMI Gabriela María José Vargas Talavera (37 años) acaba de sumar un nuevo título a su excelente currículum de ajedrecista, convirtiéndose en la primera paraguaya en obtener el FIDE Trainer (FT).

Por ABC Color

Gabriela se suma al selecto grupo de mujeres del Deporte Ciencia que pudo acceder a este título, siendo la cuarta en Sudamérica y apenas la octava en el Continente, un gran mérito personal y para nuestro país.

La ajedrecista guaraní tiene la certificación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) para entrenar y preparar a jugadores de alto nivel, tanto para competencias profesionales como olímpicas.

El título es uno de los más altos otorgados por la FIDE a jugadoras con el mérito y la experiencia necesarios, así como también tiene su importancia el ELO que ostenta.

Gabriela es sin lugar a dudas una de las más importantes jugadoras de este deporte en nuestro país, que se inició en el ajedrez a los 13 años y fue escalando en base a dedicación, estudio y esfuerzo.

En 2004 alcanzó ranking y en 2008 logró el título de Maestra FIDE en las Olimpiadas de Ajedrez de Alemania.

En noviembre pasado ganó por novena ocasión el Campeonato Nacional Mayor Femenino.