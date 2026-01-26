El ministro del Interior italiano asegura que el ICE no operará en los Juegos de Milán

"El orden y la seguridad pública en el territorio italiano los garantiza el Estado italiano", declaró el ministro a los medios locales, calificando de "polémica basada en nada" las críticas sobre un supuesto despliegue del cuerpo estadounidense.

Asimismo, añadió que las "metodologías" del cuerpo estadounidense no forman parte del "bagaje profesional y cultural en la gestión del orden y la seguridad" de Italia, según recogieron las mismas fuentes.

La polémica surgió este lunes después de que el presidente de la región de Lombardía (norte), Attilio Fontana, anfitrión en los Juegos, afirmase que los agentes llegarían como seguridad de la delegación estadounidense, que estará encabezada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y por el secretario de Estado, Marco Rubio.

"El ICE estará aquí solo para controlar al vicepresidente y a Rubio. Será únicamente una medida defensiva... pero estoy convencido de que no ocurrirá nada", declaró Fontana ante los medios.

La presencia de los miembros del cuerpo aduanero estadounidense ha suscitado preocupación en Italia en medio de sus redadas contra inmigrantes ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Mineápolis y el reciente el asesinato de Alex Pretti por disparos de sus agentes.

La idea de un despliegue del ICE ha despertado asimismo el rechazo de la oposición italiana, empezando por la senadora del Partido Demócrata (PD) Cristina Tajani, quien denunció que la imagen proyectada por este cuerpo en los últimos meses es "lo más alejado del espíritu de inclusión y convivencia" propio de una cita olímpica

En la misma línea, el diputado del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Sergio Costa, tildó la situación de "inaceptable" y calificó la posible presencia de agentes estadounidenses como una "elección política gravísima" que compromete la soberanía nacional.

Italia acoge del 6 al 22 de febrero los 25º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades alpinas de Milano y Cortina (norte) con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo.