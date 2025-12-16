Tenis de mesa: Campeones del Clausura Ítalo

El evento, que celebró su quinta edición, se desarrolló a lo largo de toda la jornada y reunió a jugadores de distintos clubes y puntos del país, en un ambiente de camaradería y alto nivel competitivo.

Lea más: Fiorella Núñez, mejor atleta del 2025

Los campeones del torneo fueron Axel Bertolo, José Fernández, Jesús Formigli, Rafael Mieres, Noé Escobar, Fran Estigarribia, Rafael Ugarte, además de las duplas Nicolás Ayala/Fernando Acuña, Federico Toledo/Samuel Ibáñez y Steffen Mavrikos/Michael Eckelhart.

Durante la premiación, Enrico Sachero, miembro del Comité Ejecutivo de la FPTM y director del torneo, destacó el espíritu de unión que caracterizó a la competencia: “Quiero agradecer a todos los amigos que apoyaron el torneo con su participación y también a quienes no pudieron estar presentes, porque todos forman parte de la familia del tenis de mesa. Hoy fue una verdadera fiesta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Gracias a los clubes amigos: Salesiano, Lapacho, Spin, Sajonia, 12 de Junio de Villa Hayes, a los amigos de Encarnación, al Team Guai y al club Nippo Amambay, que realiza un enorme esfuerzo para participar desde tan lejos. Grazie mille a voi tutti, vi ringrazio di cuore”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El certamen contó además con el apoyo de diversos auspiciantes, que aportaron importantes premios.