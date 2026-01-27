El alero bahameño Travis Munnings deja de pertenecer al Covirán Granada

Travis Munnings llegó al Covirán Granada el pasado verano para formar parte del equipo que iba a militar en la Primera FEB y siguió contando para el club una vez que se confirmó su repesca para seguir jugando en la Liga Endesa.

Sin embargo, el alero bahameño no ha ofrecido en ningún momento el rendimiento esperado y ha dejado de contar del todo para el cuerpo técnico con los últimos movimientos del equipo, que es colista en la máxima categoría nacional.

Munnins, que tenía contrato también para la próxima temporada, abandona el club granadino tras haber disputado un total de once partidos y ni siquiera haber entrado en la convocatoria de los últimos encuentros.

El Covirán Granada deseó al exterior bahameño “la mejor de las suertes tanto en su futuro personal como profesional”.

