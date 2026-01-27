El colombiano Germán Darío Gómez, del Polti VisitMalta, suspendido por dopaje

A consecuencia de este resultado, y ante una posible infracción de las normas antidopaje, la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha impuesto al corredor colombiano nacido hace 24 años en Betulia (oeste del país) una suspensión provisional obligatoria con efecto inmediato.

"En el Equipo Polti VisitMalta operamos bajo una estricta política de tolerancia cero frente al dopaje. Este principio es fundamental para nuestro proyecto y está claramente estipulado en todos nuestros contratos y en nuestro Código de Conducta. En cumplimiento de esta política y de la decisión de la UCI, también hemos suspendido el contrato del ciclista, quien será excluido de todas las actividades del equipo a la espera de la resolución del procedimiento", refleja la formación.

El Polti VisitMalta reafirma su "firme compromiso con el ciclismo limpio" y se refiere a "seguir colaborando plenamente con la UCI y todas las autoridades competentes para esclarecer los hechos. Nuestro equipo siempre defenderá los valores del deporte limpio y la integridad en el ciclismo".