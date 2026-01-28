Copa América de futsal: Albirrojos van por el honor contra Argentina

En el cotejo de futsal del miércoles, el tercero de Paraguay, el partido fue parejo hasta el final.

El portero oriental Christian Gaitán fue el héroe al convertir un gol desde su arco faltando solo 1’30” para terminar el cotejo.

El DT albirrojo Carlos Chilavert había dispuesto la estrategia de “arquero-jugador” por medio de Arnaldo Báez, para intentar la victoria, un arma de doble filo que no siempre tiene el resultado esperado, como en esta ocasión.

En el primer partido por el Grupo A, Argentina goleó 4-0 a Ecuador y avanzó a la etapa semifinal.

Por el Grupo B, Venezuela derrotó 6-2 a Bolivia y avanzó a semifinales.

Brasil se acerca a la clasificación, tras derrotar 2-0 Chile.

* Tabla de posiciones. Grupo A: Argentina 7 puntos, Uruguay 7, Perú 6, Paraguay 3, Ecuador 0.

Grupo B: Venezuela 9 puntos, Brasil 7, Colombia 4, Chile 3, Bolivia 0.

* Programa. Los partidos de hoy:

12:00 Chile-Colombia,

14:30 Brasil-Venezuela,

17:00 Uruguay-Perú,

19:30 Paraguay-Argentina.

Mañana hay descanso.

El sábado se juegan las semifinales y juegos posicionales del 7° al 10° puestos.

El domingo se disputará la final, y los partidos por los puestos 3° al 6°.