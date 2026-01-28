Polideportivo
28 de enero de 2026 - 22:24

Copa América de futsal: Albirrojos van por el honor contra Argentina

Paraguay no pudo hacer mucho como anfitrión de la Copa América, y quedó fuera de “semis”.
La selección paraguaya sufrió este miércoles su segunda derrota en la Copa América de Futsal contra Uruguay, quedando fuera de las semifinales del torneo que se disputa en el COP Arena. Este jueves jugará por el honor contra Argentina, ya que no tiene posibilidad de acceder a la instancia semifinal.

En el cotejo de futsal del miércoles, el tercero de Paraguay, el partido fue parejo hasta el final.

El portero oriental Christian Gaitán fue el héroe al convertir un gol desde su arco faltando solo 1’30” para terminar el cotejo.

El DT albirrojo Carlos Chilavert había dispuesto la estrategia de “arquero-jugador” por medio de Arnaldo Báez, para intentar la victoria, un arma de doble filo que no siempre tiene el resultado esperado, como en esta ocasión.

En el primer partido por el Grupo A, Argentina goleó 4-0 a Ecuador y avanzó a la etapa semifinal.

Por el Grupo B, Venezuela derrotó 6-2 a Bolivia y avanzó a semifinales.

Brasil se acerca a la clasificación, tras derrotar 2-0 Chile.

* Tabla de posiciones. Grupo A: Argentina 7 puntos, Uruguay 7, Perú 6, Paraguay 3, Ecuador 0.

Grupo B: Venezuela 9 puntos, Brasil 7, Colombia 4, Chile 3, Bolivia 0.

* Programa. Los partidos de hoy:

12:00 Chile-Colombia,

14:30 Brasil-Venezuela,

17:00 Uruguay-Perú,

19:30 Paraguay-Argentina.

Mañana hay descanso.

El sábado se juegan las semifinales y juegos posicionales del 7° al 10° puestos.

El domingo se disputará la final, y los partidos por los puestos 3° al 6°.