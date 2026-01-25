Copa América de Futsal: Paraguay derrota a Ecuador 4-1

Paraguay cosechó duro revés contra Perú, cayendo 3-1 el sábado. Hoy descansan los albirrojos y mañana hay fecha libre para todos los protagonistas del futsal regional.
Lea mas: Dura derrota contra los incaicos
En cuanto al partido contra los ecuatorianos, Paraguay fue a vestuarios con ventaja de 1-0 con gol de Hugo Martínez.
Apenas iniciada la complementaria, Hugo asestó doblete y luego Marcos Solís puso el 3-0 provisorio.
Edisson Serrano descontó para Ecuador y el marcador se cerró con el hat-trick de Hugo.
* Otros resultados. Por el Grupo A, Argentina debutó con goleada contra Perú, por 4 a 1.
Por el Grupo B, Venezuela también debutó con tiunfo sobre Colombia, por 3-2. Brasil consiguió su primera victoria goleando 6-0 a Bolivia.
* Programa de hoy. En la Fecha 3, Paraguay tendrá fecha libre, al igual que Brasil.
Los partidos de hoy:
12:00 Colombia vs. Bolivia,
14:30 Venezuela vs. Chile,
17:00 Perú vs. Ecuador,
19:30 Argentina vs. Uruguay.