El brasileño De Toledo seguirá la próxima temporada en el Recoletas Atlético Valladolid

El lateral derecho se convierte así en el tercer jugador del equipo en renovar tras César Pérez y Pablo Herrero, así como el entrenador, David Pisonero, quien ya ha confirmado la no continuidad del central Martín Karapalevski.

De Toledo se ha convertido en un referente tanto en la pista como fuera de ella, con 103 partidos disputados desde su llegada hasta la fecha entre liga y Copa del Rey, en los que ha anotado 312 goles.

El jugador brasileño ha sido uno de los referentes ofensivos de los gladiadores azules, pero también en defensa, lo que ha contribuido a que el equipo terminara la primera vuelta liguera con 20 puntos en cuarta posición, lo que le permite disputar la Copa de España junto a Logroño, Bidasoa y Barcelona.

Con 45 goles y un 52 por ciento de eficacia, ha sido el cuarto mejor anotador del conjunto vallisoletano durante la primera vuelta, siendo también el segundo mejor pasador con 22 asistencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

José Guilherme De Toledo, de 32 años y 1,93 de estatura, es un jugador de amplia experiencia, internacional absoluto con Brasil, que ha participado en dos Juegos Olímpicos y cuatro mundiales. Su última convocatoria con la selección sudamericana fue en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 (plata).