El portugués António Morgado abre la Challenge Mallorca con triunfo en el Trofeo Calvià

Morgado se impuso en la meta a Héctor Álvarez, de la Selección Española, tras una llegada en solitario de ambos corredores, que cruzaron la línea de meta con un tiempo de tres horas, 51 minutos y seis segundos.

La tercera posición fue para el noruego Adne Holter, del Uno-X Mobility, que entró a 42 segundos.

La jornada estuvo condicionada por unas duras condiciones meteorológicas, con lluvia persistente durante buena parte del recorrido, pero que no impidió la escapada inicial de Holter junto al francés Adrien Boichis, del Red Bull-Bora-Hansgrohe, y al alemán Geog Steinhauser, de EF Education).

El movimiento decisivo se produjo en la última subida al Coll de sa Gramola, a falta de 24 kilómetros para la meta, cuando Morgado lanzó un potente ataque en busca de los escapados y se llevó a su rueda a Héctor Álvarez.

A 15 kilómetros del final ambos lograron neutralizar la fuga y se jugaron la victoria en un emocionante mano a mano que se resolvió a favor del corredor portugués.

Este jueves se disputará la segunda prueba con el Trofeu Ses Salines, en la modalidad de contrarreloj por equipos, que arrancará a las 14 horas y tendrá una distancia de 24 kilómetros.