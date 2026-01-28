Fernando Mamede, explusmarquista mundial de los 10.000 metros, fallece a los 74 años

En una publicación en sus redes sociales, la Federación recordó a Mamede como "una figura única cuya carrera se caracterizó por la excelencia y la dedicación" y destacó no sólo el récord mundial de los 10.000 metros, sino también los tres récords europeos y los 27 nacionales que alcanzó.
"Su notable trayectoria constituye un legado que permanecerá como referencia e inspiración", escribió la entidad.
En la misma línea, la ministra de Cultura, Juventud y Deportes de Portugal, Margarida Balseiro Lopes, describió en sus redes al corredor como "uno de los ídolos del atletismo nacional" y "un gran ejemplo para el deporte portugués".
Fernando Mamede (Beja, 1951) representó durante toda su carrera al Sporting de Portugal y, al servicio de su país, participó en tres Juegos Olímpicos (Múnich 1972, Montreal 1976 y Los Ángeles 1984).
Su mayor logro deportivo tuvo lugar en 1984, cuando en el Meeting de Estocolmo (Suecia) estableció el récord mundial de 27:13.81 en los 10.000 metros, marca que sólo pudo ser superada cinco años después por el mexicano Arturo Barrios.
Mamede fue el último europeo en lograr esta hazaña, que volvió a ser batida en Valencia en 2020 por el ugandés Joshua Cheptegei.