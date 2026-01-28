Kristoffersen logra en el eslalon de Schladming su primera victoria del curso

Kristoffersen firmó su victoria número 34, la 26 en un eslalon de la Copa del Mundo y la quinta en la noche de Schladming, al aventajar en 34 centésimas a su compatriota Atle McGrath, que fue el mejor en la primera manga; en 54 al francés Clément Noël, que remontó desde el octavo puesto que ocupó en la primera bajada; y ya en 1.53 al brasileño Lucas Pinheiro Braathen.

McGrath, ganador de dos carreras esta campaña, es el nuevo líder de la eslalon con 452 puntos, sólo uno más que Pinheiro Braathen.

La general absoluta de la Copa del Mundo sigue liderado de largo por el suizo Marco Odermatt, con 537 puntos de ventaja sobre el brasileño.

El domingo se disputa un descenso en Crans Montana, la última prueba de la Copa del Mundo masculina antes de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán y Cortina, en Italia.

