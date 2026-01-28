La Ponferradina acuerda la cesión del extremo brasileño Lian dos Santos al UD Barbadás

El jugador de Río de Janeiro (Brasil), que tras comprometerse a finales del mercado estival tardó en resolver problemas burocráticos, ocupando plaza de sub-23, llegó al equipo ponferradino, de la tercera categoría del fútbol español, procedente del Gremio FBPA de Porto Alegre.

Do Santos avanzó en su etapa formativa en la SE Matonense y Barretos EC, uniéndose en 2022 al Gremio, con el que compitió en la liga brasileña sub-20, aunque llegara a participar en un encuentro con el primer equipo en la máxima categoría.

Con el equipo berciano tan solo actuó en un encuentro en el que disputó tan solo dos minutos antes de su salida al conjunto gallego que milita dos categorías por debajo de la Ponferradina.