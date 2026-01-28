LIV dará más puntos al ganador de cada torneo y eleva el número de descensos

LIV dio a conocer estas novedades, con las que pretende dar más importancia al rendimiento de los jugadores e incrementar la competitividad de sus eventos, en un comunicado emitido este miércoles, una semana antes de que comience la nueva temporada con el torneo nocturno de Riad.

Los nuevos cambios se unen a otros que la liga saudí dio a conocer hace varias semanas, como que sus torneos pasan a ser de cuatro jornadas (72 hoyos), como los circuitos tradicionales, en lugar de tres (54), y el plantel asciende de 54 a 57 jugadores -trece equipos de cuatro miembros y cinco comodines-.

El objetivo de LIV es que los nuevos formatos puedan convencer al Ránking Mundial Oficial de Golf (OWGR, por sus siglas en inglés) para que sus torneos computen en la clasificación global, una de las principales demandas de los golfistas del circuito nacido en 2022 como competencia al PGA Tour estadounidense y al DP World Tour europeo.

Una de las modificaciones conocidas hoy establece que el ganador de cada torneo recibirá 200 puntos en la clasificación general, mientras que el segundo obtendrá 113 y el tercero, 75.

En la temporada pasada, el primero obtenía 40, el segundo, 30 y el tercero 24, lo que propició la anomalía de que el chileno Joaquín Niemann sumó cinco victorias, frente a ninguna del español Jon Rahm, pero este se proclamó campeón al ser más regular.

Según LIV, el nuevo sistema pretende “priorizar a los mejores” y “reflejar mejor el rendimiento constante y de alto nivel a lo largo de la temporada”.

También se retoca el reparto de puntos por equipos y los trece que participan en la liga sumarán, cuando hasta la campaña pasada sólo lo hacían los tres primeros.

El ganador sumará 30 puntos, en vez de los 32 de la anterior edición; el segundo 15, en vez de 24, y el tercero nueve, en lugar de 16.

La otra gran novedad anunciada hoy es la relativa al número de descendidos a final de la campaña por ser los peores clasificados. En vez de seis, se pasa a once, una quinta parte del total de jugadores.

También se amplía el grupo de golfistas de la parte superior de la tabla -de 24 a 34- que mantienen su plaza para el siguiente curso y se reduce a la mitad el bloque intermedio -de 24 a doce-, que ven prorrogados su contrato al menos un año.

Esta nueva distribución refuerza la meritocracia, uno de los criterios que el OWGR valora más a la hora de reflejarlo en el ránking.

Según LIV, las modificaciones “reflejan los comentarios de jugadores, equipos y partes interesadas”, a la vez que respaldan la visión a largo plazo para que el circuito se consolide como “una liga global basada en la excelencia individual y el éxito del equipo”.

“Los cambios buscan recompensar la consistencia, fortalecer el golf en equipo y crear caminos más claros para que los jugadores se ganen su lugar y progresen dentro de la liga (…) Si se rinde semana tras semana, individualmente y como parte de un equipo, el rendimiento importa. Esta evolución hace que LIV Golf sea más competitiva, más transparente y, en definitiva, más emocionante”, subraya su director ejecutivo, Scott O’Neil.