Abierto de Australia: Sabalenka ruge ante Svitolina y chocará con Rybakina en la final

La bielorrusa de 27 años, Aryna Sabalenka, buscará el sábado su quinto título de Grand Slam, el tercero en Melbourne, donde se impuso en 2023 -precisamente en una final ante Rybakina- y 2024. Sabalenka también ganó el US Open en 2024 y 2025. El año pasado en la final de Melbourne perdió contra Madison Keys.

Con trasfondo político

En un duelo de nuevo cargado de contenido político, tras su derrota Svitolina evitó el saludo a Sabalenka. Desde el inicio de la guerra varias jugadoras ucranianas no dan la mano a rusas o bielorrusas.

Antes de la semifinal, en la Rod Laver Arena, se hizo un anuncio en una pantalla gigante con un mensaje indicando que no habría saludo, pidiendo a los aficionados que “lo respetaran”.

Sabalenka tuvo palabras de elogio para Svitolina al final del duelo: “Estoy súper feliz con la victoria, es una rival realmente dura; estuvo jugando un tenis increíble durante toda la semana. Pero el trabajo aún no está hecho”.

Las dos jugadoras llegaron a la semifinal en un momento de forma excelente, sin haber cedido un set en Melbourne y con rachas de 10 victorias: Sabalenka había ganado en Brisbane en la antesala, y Svitolina triunfó en Auckland.

El duelo, en el que Sabalenka impuso su fuerza, tuvo polémica al inicio del cuarto juego. La número 1 fue sancionada por molestar a Svitolina con sus gritos, lo que provocó una larga revisión en vídeo y abucheos.

Visiblemente molesta, Sabalenka perdió el punto, pero recuperó la compostura para romper el servicio y ponerse 3-1. La potente jugadora de 27 años cerró el set en 41 minutos de dominio.

La veterana de 31 años Svitolina reaccionó al inicio del segundo set, rompiendo el saque de Sabalenka para adelantarse 2-0. Pero la bielorrusa se revolvió y encadenó cinco juegos seguidos para un 5-2 que garantizaba su victoria.

“El segundo set fue épico”

En el segundo turno la kazaja Rybakina superó a la estadounidense Jessica Pegula (6ª) por 6/3 y 7/6 (7) en una batalla de una hora y 40 minutos en la Rod Laver Arena.

“¡Qué batalla! El segundo set fue épico. Jess jugó tan bien que estoy muy contenta de haberlo sacado adelante”, comentó la vencedora, de 26 años, que llega la final sin ceder un set en el torneo.

“Estaba muy nerviosa al final y me alegra que haya salido a mi favor... necesito descanso”, añadió.

Rybakina, campeona de Wimbledon en 2022, no ha disputado una final de Grand Slam desde la que perdió en Melbourne ante Sabalenka hace dos años.

Este jueves se mostró menos contundente con su servicio que en rondas anteriores. Récord de aces desde el inicio del torneo (35), añadió seis ante Pegula, todos en el segundo set.

La estadounidense intentó llevar a Rybakina a peloteos largos e incluso atraerla a la red pero no pudo impedir que la pegadora kazaja llevara la iniciativa durante todo el partido. En el tie break final Pegula tuvo dos bolas para forzar un tercer set, pero Rybakina mantuvo la sangre fría y con un resto ganador en su cuarta bola de partido por fin cantó bingo.