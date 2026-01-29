Alejandro del Rey, primer líder en el torneo de Baréin empatado con el alemán Schott

Del Rey, de 27 años y 228 en el ránking mundial, cuajó una actuación impecable con siete 'birdies', tres de ellos en los tres primeros hoyos, lo que le permitió encabezar en solitario la clasificación.

"Estoy muy contento con la ronda. He aprovechado las buenas condiciones que había a primera hora, un poco más tranquilo con el viento", comentó el madrileño, quien tiene en su palmarés un único título, el campeonato Ras Al Jaimah, en Emiratos Árabes, del circuito europeo, conquistado hace justo un año.

En el caso de Schott, 436 del mundo, comenzó el recorrido con un doble 'bogey', pero se rehizo y sumó un 'eagle' y ocho 'birdies', además de un 'bogey', para situarse también en la cabecera.

En segunda posición, a un golpe del liderato, quedó un grupo de cinco jugadores: el inglés Laurie Canter, campeón en la pasada edición, el australiano Daniel Hillier, el sueco Niklas Lemke, el alemán Nicolai Von Dellingshause y el indio Shubhankar Sharma.

El siguiente español en el Royal Golf Club, a las afueras de la capital, Manama, es Jorge Campillo, con -4, mientras que con -3 está Nacho Elvira.

El de Baréin es el primer torneo de la temporada del también español Sergio García después de dos meses de parón y como ensayo para el comienzo la próxima campaña de LIV, la liga saudí a la que pertenece desde 2022.

Sergio García, de 46 años, acabó los primeros 18 hoyos con -2, igual resultado que Ángel Ayora, Eugenio López-Chacarra y Rafa Cabrero Bello.

En el caso de Ayora, es el segundo torneo tras el de Dubái de la semana pasada desde que se conoció que Juan Carlos Ferrero, exentrenador del tenista español Carlos Alcaraz, ha pasado a formar parte de su equipo con la misión de ayudarle a manejar la presión de la alta competición.