Dani Vallejo, a cuartos de final del ATP Challenger 100 de Concepción

Un nuevo triunfo consiguió este jueves el número 1 del tenis nacional, Adolfo Daniel Vallejo (21 años y 146 del mundo), avanzando de esta manera a los cuartos de final del ATP Challenger 100 de Concepción, en Chile.

Dani se impuso al peruano Juan Pablo Varrillas (30 años, 244 del ranking y ex 60 ATP) en segunda ronda del torneo que se disputa sobre las canchas de polvo de ladrillo del Estadio Español, con marcador de 6/4 y 6/2, en una hora con 39 minutos de partido.

Con esta victoria, Vallejo amplía su cosecha personal sobre el peruano con tres victorias y una derrota, para meterse entre los ocho mejores del torneo, el cual otorga 100 puntos para el escalafón mundial y reparte 177 mil dólares en premios,

En cuartos de final, nuestro compatriota aguarda rival, que surgirá del juego entre el sembrado 4 del cuadro, el serbio Dusan Lajovic (35 años y 125 del mundo) y el brasileño Joao Lucas Reis da Silva (25 años y 207 ATP).

En dobles, Dani Vallejo y su compañero, el uruguayo Ignacio Carou están en cuartos de final y este viernes volverán a jugar, enfrentando a la dupla brasileña Felipe Meligeni Alves/Matheus Pucinelli de Almeida.