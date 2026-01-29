Polideportivo
29 de enero de 2026 - 16:13

Dani Vallejo, a cuartos de final del ATP Challenger 100 de Concepción

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo.
El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo se impuso este jueves al peruano Juan Pablo Varillas y avanzó a la ronda de cuartos de final del ATP Challenger 100 de Concepción, en Chile.João Pires

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo mantiene su racha triunfal en el circuito ATP, esta semana en el Challenger 100 de Concepción, en Chile, donde este jueves venció a un viejo conocido, el peruano Juan Pablo Varillas.

Por ABC Color

Un nuevo triunfo consiguió este jueves el número 1 del tenis nacional, Adolfo Daniel Vallejo (21 años y 146 del mundo), avanzando de esta manera a los cuartos de final del ATP Challenger 100 de Concepción, en Chile.

Dani se impuso al peruano Juan Pablo Varrillas (30 años, 244 del ranking y ex 60 ATP) en segunda ronda del torneo que se disputa sobre las canchas de polvo de ladrillo del Estadio Español, con marcador de 6/4 y 6/2, en una hora con 39 minutos de partido.

Con esta victoria, Vallejo amplía su cosecha personal sobre el peruano con tres victorias y una derrota, para meterse entre los ocho mejores del torneo, el cual otorga 100 puntos para el escalafón mundial y reparte 177 mil dólares en premios,

En cuartos de final, nuestro compatriota aguarda rival, que surgirá del juego entre el sembrado 4 del cuadro, el serbio Dusan Lajovic (35 años y 125 del mundo) y el brasileño Joao Lucas Reis da Silva (25 años y 207 ATP).

En dobles, Dani Vallejo y su compañero, el uruguayo Ignacio Carou están en cuartos de final y este viernes volverán a jugar, enfrentando a la dupla brasileña Felipe Meligeni Alves/Matheus Pucinelli de Almeida.