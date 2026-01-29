Larcamón afirma que pese a tener un plantel corto Cruz Azul va por liga y Concacaf

"Estamos algo cortos en la plantilla, pero no por eso seremos menos competitivos. Tenemos la certeza de que vamos a obtener muy buenos resultados tanto en la liga como en la Copa de Campeones de la Concacaf, porque queremos trascender en el plano internacional", aseveró el estratega.

Este jueves, La Máquina confirmó la baja del delantero polaco Mateusz Bogusz, que se suma a las salidas del uruguayo Ignacio Rivero, el argentino Lorenzo Faravelli y el mexicano Ángel Sepúlveda, situación que Larcamón reconoció tiene a su equipo con un elenco limitado.

A pesar de esta situación, el timonel confió en el trabajo que realiza su directiva para traer dos o tres refuerzos más, no obstante que el torneo Clausura 2026 ya está avanzado y este fin de semana tendrá su cuarta jornada.

"Estamos a la expectativa de tener dos o tres refuerzos más, que son muy necesarios a partir de las salidas que tuvimos; principalmente esperamos a alguien en el ataque. Confío en que la directiva está trabajando bien (para) cumplir con lo que necesitamos", señaló.

El nacido en Buenos Aires reiteró que, sin importar los movimientos que logren concretar en el mercado, su equipo tiene la obligación de intentar ganar los dos torneos en los que va a competir en este semestre.

"Estamos convencidos de que vamos a pelear como lo exige la historia de este equipo, este plantel no va a dejar sensaciones de debilidad. No era lo ideal arrancar así el torneo, pero trabajamos para traer a los elementos que nos faltan. Nuestra meta es trascender sin importar el torneo que enfrentemos", concluyó.

El Cruz Azul tiene seis unidades que lo ubican en la cuarta posición del torneo de Clausura, certamen en el que este viernes visitará al Juárez FC en partido correspondiente a la jornada cuatro.