Rose lidera el Farmers Insurance Open y Koepka está a 11 golpes en su retorno a la PGA

Rose entregó una tarjeta de 62 golpes (10 bajo par) en el Torrey Pines Golf Course de San Diego (California), sustentada en diez 'birdies'.
Al inglés le siguen el estadounidense Justin Lower (-9), así como el también estadounidense Max Greyserman y el japonés Hideki Matsuyama con -8.
Sin embargo, en Torrey Pines todos los focos estaban puestos en Koepka, el cinco veces ganador de un 'major' que regresaba al PGA Tour tras competir durante tres temporadas en LIV Golf, el circuito saudí.
Koepka tuvo un inicio más que discreto y entregó una tarjeta de 73 golpes, uno sobre par, con dos 'bogeys' y un 'birdie'. Ocupa el puesto 102 y necesitará una clara mejoría en la segunda ronda para superar el corte del viernes, que pasan los 65 mejores.
El colombiano Marcelo Rozo es el latinoamericano mejor clasificado tras la jornada del jueves, empatado en la octava posición a cuatro golpes de Rose, gracias a una ronda con cinco 'birdies', un 'eagle' y 'bogey'.
Los argentinos Alejandro Tosti y Emiliano Grillo (par), así como el mexicano Emilio González (+2), el venezolano Jhonattan Vegas (+3), el puertorriqueño Rafael Campos (+5) y el colombiano Camilo Villegas (+6) también completaron la ronda en San Diego.