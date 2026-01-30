Berlín lanza su campaña para los Juegos Olímpicos con el oso de su bandera en el logo

La campaña, presentada este viernes por el Gobierno berlinés en el velódromo de la capital germana bajo el lema "Berlín gana con los Juegos Olímpicos", tiene como logo el oso a dos patas que es símbolo de la ciudad.

En la bandera de Berlín, ese animal se levanta sobre un fondo blanco y entre dos franjas rojas.

En el logo de la campaña berlinesa para los Juegos Olímpicos, el oso, de negro, está acompañado del resto de colores olímpicos: azul, verde, amarillo y rojo.

Las autoridades berlinesas, que han abierto una página web y un canal en la red social Instagram para popularizar la campaña en Internet, indicaron que a partir de este viernes también comenzarán a verse en la ciudad los mensajes e imágenes de la iniciativa.

Entre los argumentos que esgrimen los responsables de Berlín sobre la candidatura de la capital alemana figura que la urbe cuenta ya con hasta un 90 % de las instalaciones deportivas necesarias para organizar la cita deportiva.

"Apostamos por la sostenibilidad", dijo sobre la presentación de la campaña en el velódromo berlinés la responsable de Deportes e Interior de la ciudad, Iris Spranger, según un comunicado.

Spranger, además, subrayó que Berlín es una ciudad experimentada en la organización de grandes eventos internacionales.

"Podemos con los grandes eventos internacionales, también los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos", indicó la responsable de Deportes e Interior, quien consideró que una cita deportiva como la que aspira a organizar Berlín es un instrumento para invertir en instalaciones deportivas, infraestructuras y en la movilidad de la capital.

El alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner, destacó en la presentación de la campaña que la candidatura es una oportunidad para la ciudad y en particular para las generaciones de jóvenes.

"La candidatura para los Juegos Olímpicos y para los Juegos Paralímpicos es una gran oportunidad para Berlín y para Alemania. Sobre todo, es una oportunidad para nuestros niños y adolescentes", dijo Wegner en un acto en el que estuvo acompañado de varios miembros de su Ejecutivo y unas 300 personas, incluidos 150 niños.

"Muchos de nosotros no hemos vivido unos Juegos Olímpicos en nuestro propio país, con esta campaña podemos hacer posible algo único a las nuevas generaciones", abundó Wegner, que reivindicó que su ciudad como "metrópolis internacional" cumple con los requisitos más estrictos, un criterio decisivo para la DOSB.

Los últimos Juegos Olímpicos que organizó Alemania fueron los de Múnich en 1972.

A la candidatura alemana aspiran, además de Berlín, Múnich, en la región de Baviera (sur); Bremen (noroeste); Hamburgo (norte); y la región del Rin-Ruhr, con Colonia como centro.

Los últimos intentos de presentar una candidatura olímpica alemana han fracasado por no contar con el apoyo de la población.

Tal fue el caso para una candidatura de Múnich a los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022 y de Hamburgo para los Juegos Olímpicos de Verano de 2024.